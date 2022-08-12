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Spor

Galatasaray'ın yeni 10 numarası Dries Mertens oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yeni yıldızı Dries Mertens, önümüzdeki sezon 10 numaralı formayı giyecek.

AA12 Ağustos 2022 Cuma 20:45 - Güncelleme:
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Galatasaray'ın yıldız transferi Dries Mertens, yeni sezonda 10 numaralı formayı terletecek.

Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı kulübün resmi fan token partneri Socios.com'un düzenlediği anketle Mertens'in forma numarasını belirledi.

Socios.com'un uygulamasını indirerek 1 $GAL Fan Token alan taraftarlar, 10, 16 ve 21 forma numaraların yer aldığı ankete oy kullandı. Taraftarların çoğunluğu, Belçikalı futbolcunun 10 numaralı formayı giymesini tercih etti.

Anket sonucunu sosyal medya hesabından duyuran Socios.com, şu ifadeleri kullandı:

"10 numara DRIEEES MERTEEEEENS! Galatasaray taraftarı kararını verdi. 10 numara bir kez daha dünyaca ünlü bir yıldıza, Dries Mertens'e emanet!"

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