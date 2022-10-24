İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2022 Pazartesi / 29 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6113
  • EURO
    18,3288
  • ALTIN
    986.869
  • BIST100
    3997.21
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın yeni antrenörü mesaiye başladı
Spor

Galatasaray'ın yeni antrenörü mesaiye başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılıların yeni yardımcı antrenörü Moritz Volz de çalışmada yer aldı.

AA24 Ekim 2022 Pazartesi 15:50 - Güncelleme:
Galatasaray'ın yeni antrenörü mesaiye başladı
ABONE OL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 28 Ekim Cuma günü VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın, dar alanda pas ve koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Corendon Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kazımcan Karataş'ın çekilen MR'ının sonucunda sol üst ön adale grubunda yüklenmeye bağlı zorlanma tespit edildiği, genç oyuncunun tedavisine başlandığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenörlük görevine getirilen Moritz Volz'un da antrenmanda yer aldığı kaydedildi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.