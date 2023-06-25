Galatasaray'ın yeni forveti İtalya'dan M'Bala Nzola

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da forvet transferi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bafetimbi Gomis ile yolları ayıran Cimbom, Mauro Icardi için PSG ile pazarlıklarını sürdürürken, hücum hattı için gündeme son gelen ismin İtalyan temsilcisi Spezia'da oynayan M'Bala Nzola olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER PLANI BELLİ OLDU

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Cimbom, kariyerine İtalyan ekibi Spezia'da devam eden Angolalı golcü M'Bala Nzola ile ilgili detaylı araştırmalar yaptı ve oyuncu için temas kurdu. 26 yaşındaki futbolcunun kulübü Spezia ile kontratı 30 Haziran 2026'ya kadar sürüyor.

8 milyon Euro değer biçilen Nzola'nın da Galatasaray'ın Avrupa'da boy gösterecek olması nedeniyle transfere sıcak bakabileceği ifade edildi. Oyuncunun geri dönüşü sonrası Spezia ile de masaya oturulacak.

18 GOLE DIREKT KATKI SAĞLADI

Angola dışında Fransa vatandaşlığı da bulunan M'Bala Nzola, sağ açık ve forvet pozisyonlarında görev yapabiliyor. Geçen sezon Spezia'da 34 karşılaşmaya çıkan ve klas gollere imza yıldız futbolcu, 15 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist katkısı verdi. Spezia'da toplamda 102 maçta 35 gol ve 7 asist kaydeden Nzola, daha önce Trapani, Carpi, Francavilla ve Troyes ekiplerinde de oynadı.