İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2023 Pazar / 7 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2333
  • EURO
    27,4755
  • ALTIN
    1559.53
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın yeni forveti İtalya'dan M'Bala Nzola
Spor

Galatasaray'ın yeni forveti İtalya'dan M'Bala Nzola

Forvet transferi için geri sayıma geçen Galatasaray rotayı İtalya'ya çevirdi. İşte transfer haberinin detayları...

Takvim25 Haziran 2023 Pazar 12:12 - Güncelleme:
Galatasaray'ın yeni forveti İtalya'dan M'Bala Nzola
ABONE OL

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da forvet transferi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bafetimbi Gomis ile yolları ayıran Cimbom, Mauro Icardi için PSG ile pazarlıklarını sürdürürken, hücum hattı için gündeme son gelen ismin İtalyan temsilcisi Spezia'da oynayan M'Bala Nzola olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER PLANI BELLİ OLDU

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Cimbom, kariyerine İtalyan ekibi Spezia'da devam eden Angolalı golcü M'Bala Nzola ile ilgili detaylı araştırmalar yaptı ve oyuncu için temas kurdu. 26 yaşındaki futbolcunun kulübü Spezia ile kontratı 30 Haziran 2026'ya kadar sürüyor.

8 milyon Euro değer biçilen Nzola'nın da Galatasaray'ın Avrupa'da boy gösterecek olması nedeniyle transfere sıcak bakabileceği ifade edildi. Oyuncunun geri dönüşü sonrası Spezia ile de masaya oturulacak.

18 GOLE DIREKT KATKI SAĞLADI

Angola dışında Fransa vatandaşlığı da bulunan M'Bala Nzola, sağ açık ve forvet pozisyonlarında görev yapabiliyor. Geçen sezon Spezia'da 34 karşılaşmaya çıkan ve klas gollere imza yıldız futbolcu, 15 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist katkısı verdi. Spezia'da toplamda 102 maçta 35 gol ve 7 asist kaydeden Nzola, daha önce Trapani, Carpi, Francavilla ve Troyes ekiplerinde de oynadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.