Galatasaray'ın yeni kalecisi Barcelona'dan geliyor! Lazar Carevic...

TM Dijital Haber Merkezi

Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray tecrübeli bir kaleci arayışlarına koyulurken, Fatih Terim’in takıma genç ve yetenekli bir eldivenin kazandırılması için scout ekibine talimat verdiği öğrenildi.

1,93'LÜK DEV KALECİ

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Ç.Rizespor’da oynayan Gökhan Akkan ile ilgilendiği iddia edilen Galatasaray’ın 10 yıl kaleyi götürecek, gelecek vaat eden ‘1’ numara arayışlarına koyulduğu ifade edilirken, sarı kırmızılı ekibin Almanya’da Hoffenheim forması giyen İsa Doğan’dan sonra, Barcelona II’de oynayan Lazar Carevic’i de takibe aldığı bildirildi. Karabağ’ın OFK Grbalj takımında yetişen ve 1 Temmuz 2018’de Barcelona’ya getirilen süper yetenek Avrupa U21 Şampiyonası’nda 4 maçta kaleyi korurken, oyuncun güçlü fiziği ve 1,93’lük boyu Galatasaray scoutlarının bir hayli ilgisini çektiği öğrenildi.

BARCELONA OPSİYONU KULLANMAZSA...

Avrupa’nın en önemli turnuvalarından biri olan U21 Şampiyonası’nda M.City’nin kalecisi Arijanet Muric ve Aston Villa’da oynayan Matija Sarkic’in önüne gecen 19 yaşındaki Lazar Carevic için Barcelona’nın opsiyon kullanmaması halinde Galatasaray’ın işi bitireceği öğrenilirken, Fatih Terim ve ekibinin bu transfer için 3 ay daha bekleyeceği belirtildi.