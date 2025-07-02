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Spor

Galatasaray'ın yeni smaçörü Aslı Tecimer

Sultanlar Ligi ekibi Galatasaray, 25 yaşındaki genç smaçör Aslı Tecimer'i kadrosuna kattığını duyurdu.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 14:28 - Güncelleme:
Galatasaray'ın yeni smaçörü Aslı Tecimer
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında smaçör Aslı Tecimer'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ve Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral ile davetliler katıldı.

İmzaların atılmasının ardından 25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray TV YouTube kanalına yaptığı açıklamada, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Benim için böyle büyük bir camianın parçası olmak çok önemli. Umarım sakatlıksız güzel bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.

Aslı Tecimer, geçen sezon Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde en iyi smaçör seçildi.

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