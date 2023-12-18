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Spor

Galatasaray'ın yeni sol beki Barış Alper Yılmaz

Galatasaray'da yeni sol bek netleşti. Teknik direktörü Okan Buruk, transfer dönemine kadar Barış Alper Yılmaz'ı o bölgeye monte edecek. 23 yaşındaki futbolcu, bu dönemde oynanacak Fenerbahçe derbilerinde de sol bekte forma giymesi bekleniyor.

Sabah18 Aralık 2023 Pazartesi 10:53 - Güncelleme:
Galatasaray'ın yeni sol beki Barış Alper Yılmaz
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Galatasaray'da yaz başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak beklentileri karşılayamayan Angelino artık sarı-kırmızılı takımda süre alamayacak.

Kopenhag deplasmanında 19. kez formayı giyen İspanyol sol bek, 20 maça bağlı 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu nedeniyle kadro dışı kaldı. Ajax'ın ilgilendiği tecrübeli oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı yönetim, 11 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde yerine takviye yapacak.

Savunmanın solunda daha önce Kazımcan Karataş ve Abdülkerim Bardakcı'yı oynatan teknik direktör Okan Buruk, sol bek transferine kadar bu bölgede Barış Alper Yılmaz'ı kullanma kararı aldı.

DERBİLER DAHİL 4 MAÇ VAR

Antrenmanlarda 23 yaşındaki oyuncuya sol bek pozisyonunda işin savunma kısmında dikkat etmesi gerekenler tek tek detaylı olarak gösterilecek.

11 Ocak'a kadar Galatasaray'ı Süper Lig'de Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor maçları ve Fenerbahçe ile oynanacak TFF Süper Kupa bekliyor. İkisi derbi, bu dört karşılaşmada Barış Alper Yılmaz sol bekte görev yapacak

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