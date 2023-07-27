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Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Bakambu forma bekliyor

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Cedric Bakambu, Zalgiris maçının rövanşında ilk 11 için hazır hale gelecek.

Fanatik27 Temmuz 2023 Perşembe 10:08 - Güncelleme:
Galatasaray'ın yeni transferi Bakambu forma bekliyor
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Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zalgiris karşısında hücum hattında istediği etkinliği sağlayamayan Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, 2-2'nin rövanşında ilk 11 için hazır hale gelecek.

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde takıma katılan Cedric Bakambu, Şampiyonlar Ligi ön eleme kadrosuna dahil edilmişti. Maç ve antrenman eksiği bulunan Demokratik Kongolu oyuncunun, hafta boyunca gerçekleşecek olan idmanlarda ekstra çalışmalar yapacağı öğrenildi.

Özellikle Barış Alper Yılmaz'ın ileri uçtaki vasat performansı sonrasında 32 yaşındaki futbolcunun Zalgiris maçı rövanşı için ilk 11'e hazırlanacağı bilgisine ulaşıldı.

CEDRIC BAKAMBU KİMDİR?

Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, 11 Nisan 1991 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. Demokratik Kongo uyrukludur. Forvet kanatlarda görev yapmaktadır. 182 cm boyunda olan Cedric Bakambu, 5 milyon euro piyasa değerine sahiptir. 400 maçta 169 gol 41 asist üretmiştir. Öte yandan Bursaspor'da 40 resmi maça çıkan Cedric Bakambu, 21 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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