Galatasaray'ın yeni transferi Belhanda bu gece İstanbul'da

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde transferini KAP'a bildirdiği Marcao bu akşam geliyor.

TRT Spor'un haberine göre Brezilyalı defans oyuncusu bu akşam 23.55'te İstanbul'a gelecek.

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao'nun Chaves kulübüne veda mesajı:

"Beni çok iyi karşılayan, çok güzel günler geçirdiğim bu kulüp için son maçıma çıkıyorum. Tanrı hepinizi korusun."

Galatasaray böyle duyurdu:

“Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira’nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”

22 yaşındaki sol ayaklı stoper Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao) ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray’ın bu transfer için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.