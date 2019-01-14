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Galatasaray'ın yeni transferi Belhanda bu gece İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, bugün 23:55'te İstanbul'da olacak.

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Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde transferini KAP'a bildirdiği  Marcao bu akşam geliyor. 

TRT Spor'un haberine göre Brezilyalı defans oyuncusu bu akşam 23.55'te İstanbul'a gelecek. 

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao'nun Chaves kulübüne veda mesajı:

"Beni çok iyi karşılayan, çok güzel günler geçirdiğim bu kulüp için son maçıma çıkıyorum. Tanrı hepinizi korusun." 

Galatasaray böyle duyurdu: 

“Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira’nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”

22 yaşındaki sol ayaklı stoper Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao) ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray’ın bu transfer için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. 

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

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