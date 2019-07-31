Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, İstanbul'da
Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, İstanbul'a geldi.
Ayrıntılar geliyor...
Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, İstanbul'a geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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