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Dün Radamel Falcao’yu İstanbul’a getirmenin mutluluğunu yaşayan Galatasaray yönetimi bir sürpriz transfer daha yaparak Florin Andone’yi KAP’a bildirdi.

Diagne – Kostas ikilisiyle yollarını ayırdıktan sonra forvet hattını komple değiştiren ve ileri ucu Falcao – Andone – Adem Büyük’le yenileyen sarı kırmızılılar Rumen golcüyü kiralık olarak renklerine bağlarken, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim’in son dakika transferlerinden memnun kalması camianın da yüzünü güldürdü.

ANDONE İLE GALATASARAY ANLAŞMIŞTI

Daha önce Cordoba, Deportivo La Coruna ve Brighton formaları giyen Florin Andone’nin 2016 yılında Galatasaray’la el sıkıştığı, fakat dönemin yönetimi (Dursun Özbek – Mehmet Özbek – Cenk Ergün) tarafından resmi imzaların atılmaması üzerine anlaşmanın bozulduğu ortaya çıktı. İspanya 2’de Cordoba’da oynarken 36 maçta 22 gol atan Andone büyük dikkat toplarken, sarı kırmızılıların İspanyol yöneticilerle 5,5 milyon euro’ya anlaştığı fakat finalde Eren Derdiyok ve Kolbeinn Sigthorsson’a imza attırılması Florin Andone’nin Deportivo La Coruna’ya gitmesini sağladı.