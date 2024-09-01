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Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Ismail Jakobs İstanbul'da

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Ismail Jakobs, sarı-kırmızılı takıma imza için İstanbul'a geldi.

1 Eylül 2024 Pazar 22:32 - Güncelleme:
Galatasaray'ın yeni transferi Ismail Jakobs İstanbul'da
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Galatasaray, Derrick Köhn'ün takımdan ayrılmasının ardından sol beke Ismail Jakobs takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

ISMALI JAKOBS, İSTANBUL'DA

Galatasaray, Monaco'da forma giyen Ismail Jakobs ile anlaşma sağladı. Jakobs'un avukatı ve menajeri, saat 14.50'de Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

25 yaşındaki futbolcu Ismail Jakobs, 22:15 sularında İstanbul'a iniş yaptı.

Galatasaray'ın Ismail Jakobs'u Monaco'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor.

MONACO PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Jakobs'un Monaco ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

2021 yılından bu yana Monaco'da forma giyen Jakobs, Fransız ekibinde çıktığı 105 maçta 1 gol attı ve 8 asist yaptı.

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