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Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata'nın detayları belli oldu

Galatasaray, 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı yeni transferi İspanyol orta saha Juan Mata'nın maliyetini açıkladı.

AA8 Eylül 2022 Perşembe 23:47 - Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İspanyol orta saha Juan Mata'yı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1 milyon 900 bin avro ücret ödenecektir." denildi.

JUAN MATA KİMDİR?

Juan Manuel Mata García, 28 Nisan 1988 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine, babasının kariyerini geçirdiği Real Oviedo'da başladı. 15 yaşındayken Real Madrid'e katılmadan önce 3 yıl burada kaldı. Küçük takımlarda hızla ilerledi, önce Cadete A, sonra Juvenil C ve en son Juvenil A takımlarına girdi.

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