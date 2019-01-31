Galatasaray'ın yeni transferi Luyindama 20:30'da İstanbul'da

Forvet transferi dışında savunmasına da takviye yapmak isteyen Galatasaray'a Belçika'dan sürpriz bir transfer gerçekleştirdi. Galatasaray, Standard Liege forması giyen Kongolu savunmacı Christian Luyindama'nın transferi için anlaşma sağladı.

Fatih Terim'in "Maicon ayrılma bile Luyindama'yı kesin alalım" dediği savunma oyuncusu için anlaşma sağlandı ve 25 yaşındaki Christian Luyindama'nın saat 20:30'da İstanbul'da olacağı bilgisien ulaşıldı.

Belçika basını da Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşma sağladığını ve Standard Liege de transfer için 8 milyon euro teklif ettiğini duyurdu.

ARALIK AYINDAN BERİ İZLEMEDE

Sarı kırmızılı takımın, Luyindama'yı Aralık ayının başından beri izlediği ve transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. Christian Luyindama'ya geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Krasnodar takımından 5.5 milyon euro teklif gelmiş ancak Liege kabul etmemişti.

(Sporx)