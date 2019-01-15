Galatasaray'ın yeni transferi Marcao taş gibi
Galatasaray'ın yeni transferi Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao), sağlık kontrolünden geçirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde çeşitli testlere tabi tutulduğu belirtildi.
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