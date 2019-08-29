Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı'na çağrıldı
Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı'nın Arnavutluk ve Andorra ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi!
Galatasaray'ın yeni orta sahası Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı'ndan davet aldı.
Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye'nin bulunduğu Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda oynayacakları Arnavutluk ve Andorra maçlarının kadrosunu açıkladı.
Tecrübeli teknik direktör, kadroya Galatasaray'dan Steven Nzonzi'yi de çağırdı.
Fransa Milli Takımı'nın orta sahasında böylece Matuidi, Sissoko, Tolisso, Nzonzi ve Pogba yer aldı.
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