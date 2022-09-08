İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2022 Perşembe / 12 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2393
  • EURO
    18,2688
  • ALTIN
    1001.86
  • BIST100
    3437.41
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir'in maliyeti açıklandı
Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir'in maliyeti açıklandı

Galatasaray, Avusturya ekiplerinden Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in maliyetini açıkladı.

DHA8 Eylül 2022 Perşembe 23:41 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray'ın Avusturya ekiplerinden Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in maliyeti belli oldu. Galatasaray, 19 yaşındaki kanat oyuncusu için, kulübüne 4 sezona yayılmış halde 5 taksiktte 6 milyon Euro ödeyecek.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yusuf Demir ve kulübü SK Rapid GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış 5 taksitte, 6.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.