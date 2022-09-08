Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir'in maliyeti açıklandı

Galatasaray'ın Avusturya ekiplerinden Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in maliyeti belli oldu. Galatasaray, 19 yaşındaki kanat oyuncusu için, kulübüne 4 sezona yayılmış halde 5 taksiktte 6 milyon Euro ödeyecek.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yusuf Demir ve kulübü SK Rapid GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış 5 taksitte, 6.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.