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Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Ziyech şaşkın! ''Asla unutmayacağım''

Galatasaray yaptığı transferlerin yanı sıra hazırladığı transfer tanıtım videoları çokça konuşuldu. Ancak sarı kırmızılıların en son Hakim Ziyech transferini açıklama şekli hem iç basında hem de dış basında gündem oldu. 30 yaşındaki Faslı oyuncusu ise 'Bunu asla unutmayacağım' diyerek şaşkınlığını dile getirdi. İşte detaylar...

Fanatik21 Ağustos 2023 Pazartesi 09:39 - Güncelleme:
Galatasaray'ın yeni transferi Ziyech şaşkın! ''Asla unutmayacağım''
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Ziyech, o an yaşadıklarını anlattı. Faslı yıldız, Galatasaraylı taraftarların kendisini şaşkına uğrattığını itiraf ediyor.

Hakim Ziyech'i alarak bomba transferlerine bir yenisini ekleyen Galatasaray, Rams Park'ta eşi benzeri görülmemiş bir şova imza atarak, Trabzonspor maçının ardından Faslı yıldızı tribüne çıkarmıştı.

Kulüp profesyonelleri eşliğinde Ultraslan'ın bulunduğu kale arkası tribününe giren ve amigoların yer aldığı setin üstüne çıkan Ziyech ile taraftarlara yıllarca unutulmayacak bir sürpriz yapıldı. Derbi zaferinin ardından üçlü çektiren Cim Bom'un yeni yıldızına sahadaki futbolcular da eşlik etti.

"ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Kulübün sosyal medya hesaplarından ise bu anların hikayesi paylaşıldı. Galatasaray'ın tanıtım videosu Avrupa basınında geniş yankı uyandırırken, Ziyech duygularını şöyle anlattı:

"Benim için de sıra dışı bir tanıtım oldu. Atmosfer gerçekten mükemmeldi. Galatasaray taraftarının iyi olduğunu gelmeden biliyordum. Pek çok şey okumuş ve duymuştum. Ancak bu kadarını beklemiyordum. Asla unutulmayacak bir andı. Hayatım boyunca o anı hatırlayacağım."

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