Galatasaray'ın yeni yıldızı belli oldu! Yılın transferi Türkiye'ye geliyor

Şampiyonluk için sadece bir maçı kalan Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları erkenden başladı. Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nda boy gösterecek sarı-kırmızılılar iddialı bir kadro ile Avrupa'da ilerlemek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Galatasaray yönetimi Tottenham'ın 20 yaşındaki genç yıldızı Pape Matar Sarr için kolları sıvadı.

GALATASARAY'IN YENİ HEDEFİ: PAPE MATAR SARR

Gelecek sezon kadro çalışmalarına hız veren Galatasaray uzun vadeli bir kadro oluşturmak için düğmeye bastı. Bu doğrultuda sarı-kırmızlılar takıma uzun yıllar katkı sağlayabilecek orta saha oyuncusu için arayışlarını tamamladı. Galatasaray sezon sonunda yapacağı genç yıldız transferi ile turnayı gözünden vurmaya hazırlanıyor.

Ertem Süzgün'ün haberine göre; sarı-kırmızlılar son olarak Tottenham forması giyen 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr'ı transfer listesine ekledi. Tottenham ile sözleşmesi 2026 yılında sonlanacak genç yıldız Pape Matar Sarr için görüşmelere başlayan sarı-kırmızlılar, kulüp ile anlaşılması halinde oyuncuyu kadroya katacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen 20 yaşındaki Pape Matar Sarr bu sezon yalnızca 13 maçta 443 dakika sahada kaldı.