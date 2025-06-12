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Spor

Galatasaray'ın yeni yıldızı! İşte Leroy Sane'nin kariyeri...

Galatasaray, dünya yıldızı futbolcu Leroy Sane'yi kadrosuna kattı. Sezonu Alman devi Bayern Münih'te geçiren 29 yaşındaki futbolcu, ışıltılı kariyeriyle dikkat çekiyor.

Haber Merkezi12 Haziran 2025 Perşembe 00:39 - Güncelleme:
Galatasaray'ın yeni yıldızı! İşte Leroy Sane'nin kariyeri...
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Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, kadrosunu dünya yıldızı futbolcu Leroy Sane ile güçlendirdi. Sarı kırmızılı ekip, 29 yaşındaki futbolcuyu KAP'a bildirdi.

İşte Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane'nin kariyeri...

Futbola Almanya'nın SG Wattenscheid takımının altyapısında başlayan Leroy Sane sonrasında Schalke ve Bayer Leverusen'in altyapılarında oynadı.

Schalke'ye 2011'de geri dönen Alman futbolcu, 2015'te A takıma yükseldi. Bir sezon sonra Manchester City'ye 52 milyon euro karşılığında imza atan yıldız futbolcu, 2020'de Bundesliga'ya geri döndü.

Bayern Münih'te geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan Alman yıldız, 13 gol kaydederken 6 asistle oynadı. Sane kariyeri boyunca FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Bundesliga (4), Premier Lig (2), UEFA Süper Kupa, F.A. Cup, Almanya Süper Kupa (2), İngiltere Lig Kupası (2) ve Community Shield (2) şampiyonlukları yaşadı.

Leroy Sane resmen G.Saray'da

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