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Spor

Galatasaray'ın yeni yönetiminde görev dağılımı belli oldu

Galatasaray Kulübünde 19 Haziran'da gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda seçilen Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

DHA23 Haziran 2021 Çarşamba 17:01 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 17:01
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Galatasaray Kulübü'nde yönetim kurulu görev dağılımı belli oldu.

Başkan Burak Elmas yönetiminde sarı kırmızılı kulüpte, Ali Polat Bengiserp İkinci Başkan görevini üstlenirken, Rezan Epözdemir ile Bikem Ardakoç Kanık ise başkan yardımcılığı görevine getirildi. Öte yandan Futbol Şube Sorumlusu görevinin olmayacağı belirtilen Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in futbolda tek yetkili olduğu ve direkt olarak başkan Burak Elmas'a bağlı çalışacak.

Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 90'ıncı yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:

Başkan: Burak Elmas

İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp

Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir

Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık

Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü

Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu

Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver

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