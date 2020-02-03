İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9849
  • EURO
    6,6253
  • ALTIN
    303.138
  • BIST100
    119373
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Acil durumlarda camı kırınız: Adem Büyük!
Spor

Acil durumlarda camı kırınız: Adem Büyük!

Fatih Terim ne zaman dara düşse Adem Büyük’e sarılıyor, o da görevini layıkıyla yerine getiriyor. Başarılı hücumcu dün de Falcao’nun sakatlığında 11’de sahaya çıktı, perdeyi açan golü attı, etkili futboluyla tribünlerden alkış aldı.

03.02.2020  12:30 - Güncelleme: 03.02.2020  12:30

‘Yedek otur’ diyorlar oturuyor, ‘oyna’ diyorlar oynuyor... Sezon başında Galatasaray’ın bonservis bedeli ödemeden renklerine bağladığı Adem Büyük’ü bazı taraftarlar istememiş, Cim Bom için yeterli görmemişti. Ancak başarılı forvet performansıyla kalitesini ispatladı, önce hocasının sonra tribünlerin gözüne girmeyi başardı. Falcao’nun yokluğunda elinde orijinal bölgesi forvet olan oyuncu kalmayan Terim, Kayserispor mücadelesinde yine Adem’e sarıldı. O da görevini layıkıyla yaptı. Henüz 5. dakikada Mariano’nun pasında usta işi bir vuruşla ağları havalandıran 32 yaşındaki başarılı hücumcu, maçın genelinde oldukça etkiliydi.

Kayseri’yi affetmiyor

Hücumda çok çalışan, basmadık yer bırakmayan Adem Büyük, geçen haftaki Konyaspor deplasmanında da golünü atmıştı. Adem Büyük, sezonun ilk yarısındaki tek golünü ise yine Kayserispor filelerine göndermiş, 2-2 giden maçta 90+9’da Galatasaray’a hayat vermişti.

Asist yine Mariano’dan

3-0 kazanılan Konyaspor maçında sonradan oyuna girip, Galatasaray’ın 3. golünü atan Adem Büyük’e pası Mariano vermişti. Brezilyalı sağ bek dün yine sağ taraftan asisti yaptı, Adem benzer bir vuruşla ağları sarstı. Devre arasında adı Brezilya’dan bazı kulüplerle anılmasına rağmen takımda kalan Mariano, ligde iki haftadır asistleriyle dikkat çekiyor.

(Fanatik)

Doğu Türkistanlılar, depremzedeler için ekmek pişirdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler
O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler

O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler

'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'
'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'
'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'

'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'

Ortadoğu'nun çıbanbaşı ülkesinden ihanet itirafı: Skandal paylaşım
Ortadoğu'nun çıbanbaşı ülkesinden ihanet itirafı: Skandal paylaşım

Ortadoğu'nun çıbanbaşı ülkesinden ihanet itirafı: Skandal paylaşım
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.