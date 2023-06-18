Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey'den açıklamalar

Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey, geleceğiyle ilgili Fransız basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Sakatlanmam, çok iyi bir sezon geçirdikten sonra benim için hayal kırıklığı oldu. milli takımda oynayabilmek benim için büyük deneyim olurdu. Son iki lig maçını oynarken de bileğimde problem vardı ama şampiyonluğu kazanmak zorundaydım. Milli takım doktoru sakatlığımın kalıcı olmaması ve tamamen geçmesi için mutlaka dinlenmem gerektiğini söyledi."

KAZANMA ARZUSUYLA OYNUYORUM

"Galatasaray'da her maçı kazanma arzusuyla oynuyorum. Sivas'ta -10 derecenin altında felaket bir sahada oynamak zorunda kaldığınızda anladım size maçı kazandıran şeyin yetenek değil zihniyet olduğunu. İnanmamız gerekiyor. Yorucu bir sezondan çıkıyoruz ama mental olarak dayanmak gerekiyor."

KAMPA ALINMAMASI

"Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray, Avusturya'da antrenman yaparken beni U19 takımına gönderdiler. Bunun nedeni ise yeni teknik direktör Okan Buruk'un sezon öncesi kampını bir hafta öne almasıydı. Ben de o zaman büyükannemle tatildeydim. Kamp yapacağımızın haberini 2 gün önce duygum ve oraya gitmem pek mümkün değildi. Büyükannemin rahatsızlığı da vardı."

MENAJERİME 'TAKIM BUL' DEDİM

"İkinci kampa çağrılmadığımı görünce hemen menajerime bana kulüp bulmasını söyledim. Ayrıca yönetim de Leo Dubois'i transfer edecekleri için beni pek umursamadılar. Hiyerarşide Omar ve Leo'nun ardından 3. sırada yer alıyordum. Antalyaspor maçından önce ikisi de sakatlandı. A Takıma geri çağrıldım. Hiçbir hazırlık yapmamama rağmen o şansı bir daha kaybetmemek için elimden geleni yaptım."

MİLLİ TAKIM TERCİHİ

Kamerun benim anavatanım ama kendimi oraya ait hissetmiyorum. Kendimi bir yere ait hissetmek için ülkeyi, kültürünü bilmem lazım. Olay sadece futbol değil. Bir ülke için savaşmaktan bahsediyoruz. Bu yüzden beni anlamalısınız. Sahaya en iyi oyununu yansıtmak için o formayı sevmelisin.

RIGOBERT SONG İLE GÖRÜŞMESİ

Onunla iki saat yemekte görüştük. Beni çok çabuk anlayan çok iyi bir insan. Ona da aynı konuşmayı yaptım. Kamerun'a davet etti ve oranın güzelliklerini anlamamı istedi. Bana baskı yapmadı, kavga etmedi. Ona çok teşekkür ediyorum.

BU DURUMA ÇILDIRIYORDUM

"Sahada çok eğleniyorduk. Fenerbahçe ligin sonuna kadar peşimizi bırakmadı. Arka arkaya 14 galibiyet aldık ama buna rağmen hala peşimizdelerdi. Bu beni çıldırtıyordu.(Gülerek) Neyse ki derbileri kazandığımız için bu bize avantaj sağlamıştı."

İLK DEFA BU KADAR SEVGİ GÖRDÜM

"Hayatımda ilk kez bu kadar çok sevgi görüyorum. Bu çılgınca bir durum. Sevginin karşılığı olarak sahaya her şeyimi vermem gerektiğini biliyordum. Galatasaray çok büyük bir kulüp, bu yüzden de kendimi çok şanslı hissediyorum. Nef Stadı'nda oynadıysanız dünyanın herhangi bir atmosferine hazırsınız demektir."

LEO DUBOIS SÖZLERİ

"Bazen Dubois ile konuşmaktan rahatsız oluyordum ama oyun bu, o da beni yedek kulübesine oturtabilirdi. Garip bir duygu, soyunma odasında çok fazla Fransız yok, bu yüzden ülkenizden birinin yerini almak kolay değil. İyi ve saygılı bir ilişkimiz vardı."

CITY GİBİ OYNAYIN DEDİLER

"Galatasaray gibi bir kulüp için bu kabul edilemez bir durum. Domenec Torrent ile işler yürümedi. Bizden Guardiola'nın Manchester City'si gibi oynamamızı istediler ama buna uygun bir kadromuz yoktu. Takımda bunları yapabilecek bir Mahrez ya da Silva yok. Beni Fatih Terim Türkiye'ye getirmişti. Ayrıması beni çok üzdü. Bana verdiği güvenin karşılığını verememişim gibi hissettim."

AYRILAMAZDIM

Galatasaray'ın sezon başındaki yıldız transferleri takımda kalmanızda etkili oldu mu?

"Güzel bir iz bırakmadan kulüpten ayrılamazdım. yarım kalmış bir hikaye olurdu. Icardi imzaattığında korkmuştum. (Gülerek) Az önce aldığımız Inter'in PSG'nin Mauro'su mu dedim! Süper Lig'i daha rahat bir lig olarak görüyor insanlar ama öyle değil seviyesi ciddi anlamda yüksek. Yeni gelenlere çok çabuk uyum sağladım. Herkes en doğru bildiğini yaptı. Özellikle Dries Mertens tam bir profesyonellik örneği."

MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

"Mauro Icardi burada bir yıldız. Taraftarlar onun için saçını boyuyor. Her golde 55 bin kişi tarafından söylenen kendi şarkısı var. Çok güçlü. Hızlı değil ama inanılmaz bir top hakimiyeti ve bitiriciliği var. Bana göre, Galatasaray'da kalmak zorunda olsa bile Paris'te oynamak için hala bir şansı var. Eğer spor dışı şeylere değil de kariyerine odaklanırsa, o bir fenomen olur"

ARSENAL CEVABI

Galatasaraylıyım ama daha büyük hedeflerim var. Beni anlayacaklarını ve buna saygı duyacaklarını düşünüyorum, çünkü hiç aldatmadım. Tek bir kariyerimiz var ve onun peşinden gitmeliyiz. Arsenal'in ilgisi gurur verici, hedeflediğim lig de Premier Lig, bakalım neler olacak.