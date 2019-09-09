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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Jean Michael Seri eski kulübü Nice ile davalık oldu

Galatasaray'ın yıldızı Jean Michael Seri, Nice'ten Fulham'a transfer olduğu sırada bonservis bedeli kağıt üzerinde düşük gösterilerek sahtekarlık yapıldığı iddiasıyla Fransız kulübüne dava açtı.

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Jean Michael Seri, eski kulübü Nice'e sahtekarlık ve dolandırıcılık davası açtı.

Seri'nin Nice'ten Fulham'a transferi sırasında takım arkadaşı Maxime Le Marchan da, aynı kulübün yolunu tuttu. Fulham, her iki oyuncunun bonservisi için Nice kulübüne 24.6 milyon euro ödeme yaptı. Kağıt üzerinde Seri için 12 milyon euro, Le Marchand içinse 12.6 milyon euro ödendi. Seri'nin avukatına göre oyuncusunun satış bedeli Nice tarafından düşük gösterilerek, Fildişili oyuncuya sözleşmesi gereğince ödenmesi gereken 700 bin euro bonus ve eski kulübüne ödenmesi gereken 1 milyon euro'luk primden kurtulundu.

Seri'nin avukatı, Fulham ile Nice arasındaki anlaşmanın, kağıt üzerindeki değerlerden farklı olduğunu savundu. Buna göre Fulham, aslında Seri için Nice ile 18.7 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı ve ödeme yaptı. Geri kalan ücretse Le Marchand için ödendi.

"SERI, AYDINLATILMASINI İSTİYOR"

Seri'nin avukatı, "Fulham, Nice'den aynı anda iki oyuncu birden aldı. Le Marchand'ın bonservisi yüksek gösterilerek Seri'ye ödenmesi gereken ücretler ödenmedi. Transfer piyasasını bilenler, Le Marchand için ödenen bu bonservis bedelini oldukça garip bulacaktır. Ayrıca, Fulham kulübü Seri'ye Le Marchand'ın üç katı maaş ödemesi yapmıştır. Seri, bu olayın hukuk önünde etraflıca aydınlatılmasını istemektedir." ifadelerini kullandı.

Sky Sport ve L'Equipe'te yer alan haberler sonrası Nice ve Fulham kulüpleri herhangi bir açıklama yapmayı reddetti.

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