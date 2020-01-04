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Spor

Lyon, Seri için devreye girdi

Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri'ye bir talip daha çıktı.

Sporx04.01.2020  19:05 - Güncelleme: 04.01.2020  19:05

Galatasaray'da kiralık olarak top koşturan Fildişili futbolcu Jean Michael Seri'nin talipleri gün geçtikçe artıyor.

Sarı - kırmızılı ekipten ayrılması beklenen 28 yaşındaki futbolcu için daha önceden İngiltere Premier Lig ekibi Everton ve Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'nun talip olduğu kaydedilmişti.

Galatasaray'da istenen performansı gösteremeyen Seri'yi isteyen bir diğer kulübün ise yine Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon olduğu belirtildi.

Fulham, Jean Michael Seri'yi 2018'in Temmuz ayında 25 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyerek Nice'ten kadrosuna katmıştı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan Seri, 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

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