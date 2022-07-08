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Spor

Galatasaray'ın yıldızı Olympiakos'a transfer oldu

Yunan ekibi Olympiakos, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da oynayan ABD'li basketbolcu Isaiah Canaan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA8 Temmuz 2022 Cuma 13:55 - Güncelleme:
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THY Euroleague ekiplerinden Olympiakos, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yunan temsilcisi son olarak Galatasaray NEF'te forma giyen ABD'li basketbolcu Isaiah Canaan'ı transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Canaan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

31 yaşındaki basketbolcu kariyerinde NBA'de Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Chicago Bulls, Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves ve Milwaukee Bucks'ta oynarken ayrıca Murray State, Rio Grande Valley Vipers, Kuzey Arizona Suns, Stockton Kings, UNICS Kazan ve Galatasaray formalarını giydi.

Isaiah Canaan, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile ligde oynadığı 12 maçta 11.3 sayı, 2,1 ribaund ve 1,92 ribaund ortalamalarıyla takımına katkı verdi.

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