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Spor

Galatasaray'ın yıldızı yılın takımına seçildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, İngiltere Championship'te yılın takımına seçildi.

20 Ağustos 2024 Salı 22:55 - Güncelleme:
Galatasaray'ın yıldızı yılın takımına seçildi
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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Brezilyalı orta saha Gabriel Sara'nın geçtiğimiz sezonki başarılı performansı ödüllendirildi.

YILIN TAKIMINA SEÇİLDİ

Geçtiğimiz sezon İngiltere Championship'te Norwich City formasıyla yıldızlaşan Gabriel Sara, yılın takımına seçilmeyi başardı.

NORWİCH CİTY PERFORMANSI

Norwicht City formasıyla geçtiğimiz sezon 53 maçta sahaya çıkan Gabriel Sara, 14 kez ağları havalandırırken 13 de asist yapmayı başardı.

G.SARAY TRANSFER ETTİ

Sara, bu yaz 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer oldu. Brezilyalı yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

REKOR KIRDI

25 yaşındaki futbolcu, 18 milyon Euro'luk bonservis ücretiyle Sarı-Kırmızılıların tarihindeki en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti.

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