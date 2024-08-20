Galatasaray'ın yıldızı yılın takımına seçildi

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Brezilyalı orta saha Gabriel Sara'nın geçtiğimiz sezonki başarılı performansı ödüllendirildi.

YILIN TAKIMINA SEÇİLDİ



Geçtiğimiz sezon İngiltere Championship'te Norwich City formasıyla yıldızlaşan Gabriel Sara, yılın takımına seçilmeyi başardı.

NORWİCH CİTY PERFORMANSI



Norwicht City formasıyla geçtiğimiz sezon 53 maçta sahaya çıkan Gabriel Sara, 14 kez ağları havalandırırken 13 de asist yapmayı başardı.

G.SARAY TRANSFER ETTİ



Sara, bu yaz 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer oldu. Brezilyalı yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

REKOR KIRDI



25 yaşındaki futbolcu, 18 milyon Euro'luk bonservis ücretiyle Sarı-Kırmızılıların tarihindeki en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti.