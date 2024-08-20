Galatasaray'ın yıldızı yılın takımına seçildi

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Brezilyalı orta saha Gabriel Sara'nın geçtiğimiz sezonki başarılı performansı ödüllendirildi.
YILIN TAKIMINA SEÇİLDİ
Geçtiğimiz sezon İngiltere Championship'te Norwich City formasıyla yıldızlaşan Gabriel Sara, yılın takımına seçilmeyi başardı.
NORWİCH CİTY PERFORMANSI
Norwicht City formasıyla geçtiğimiz sezon 53 maçta sahaya çıkan Gabriel Sara, 14 kez ağları havalandırırken 13 de asist yapmayı başardı.
G.SARAY TRANSFER ETTİ
Sara, bu yaz 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer oldu. Brezilyalı yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
REKOR KIRDI
25 yaşındaki futbolcu, 18 milyon Euro'luk bonservis ücretiyle Sarı-Kırmızılıların tarihindeki en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti.