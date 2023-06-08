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Spor

Galatasaray'ın yıldızına Arsenal talip oldu! Dudak Uçuklatan rakam

Galatasaray bu sezon 23. şampiyonluğuna ulaşırken birçok oyuncusu da gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılıların genç yıldızı için Premier Lig ekibi Arsenal'den dudak uçuklatan bir teklif geldi. Galatasaray'ın ise bu teklife henüz ne cevap vereceği netlik kazanmadı. İşte detaylar...

8 Haziran 2023 Perşembe 19:16 - Güncelleme:
Galatasaray'ın yıldızına Arsenal talip oldu! Dudak Uçuklatan rakam
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23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da yapılacak transferler kadar başarılı oyuncularına gelen teklifler de dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılıların yıldız ismi için Premier Lig devi Arsenal devreye girdi.

GALATASARAY'A SACHA BOEY İÇİN 14 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Fransız genç yıldızı Sacha Boey'a İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal talip oldu. Londra ekibi Galatasaray'ın genç ismi Sacha Boey için yaklaşık 14 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Galatasaray'ın ise bu teklife henüz cevap vermediği ve yakın zamanda İngiliz ekibine cevabını bildireceği öğrenildi.

SACHA BOEY PREMİER LİGDE OYNAMAK İSTİYOR

Lucas Torreira transferi sırasında Galatasaray Başkanvekili Erden Timur ile yakın ilişkiler kuran Arsenal yetkilileri, Sacha Boey'e talip olduklarını 2 hafta önce Londra'da bir araya geldikleri sarı kırmızılı yöneticiye iletti.

Erden Timur ise Fransız futbolcu ile çok sayıda kulübün ilgilendiğini belirtip, düşünmek için süre istedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey, bu sezon sarı-kırmızılı ekip ile 33 karşılaşmada forma giydi. Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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