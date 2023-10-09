Galatasaray'ın yıldızları milli arada dinlenecek

Süper Lig'de verilen milli ara dolayısıyla Galatasaraylı oyuncular, dinlenme fırsatı bulacak.

Yoğun fikstürün ardından teknik direktör Okan Buruk, öğrencilerine 4 gün izin verdi.

Buna göre perşembe gününden itibaren takımın toplanıp, yeniden çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

YILDIZLAR TOPARLANACAK

Sarı-kırmızılılar, üst üste aldığı galibiyetlerin ardından milli araya da moralli girdi. Teknik ekip ve taraftarın yüzü gülerken, kadrodaki yıldız isimlerin de bu arada tamamen toparlanması ve performanslarını artırması bekleniyor.

ÖZEL PROGRAMLA ÇALIŞACAKLAR

Okan Buruk'un, sakatlığı hakkında konuştuğu Hakim Ziyech'in milli arada tamamen iyileşmesi bekleniyor.

Faslı hücum oyuncusunun, ara sonrasında yavaş yavaş 11'e adapte edileceği bildirildi.

Ayrıca Wilfried Zaha ve Tanguy Ndombele'ye de kondisyon yüklemesi yapılarak, üst düzey performanslarını 90 dakikaya yaymaları için özel bir program hazırlanacak.