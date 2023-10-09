İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2023 Pazartesi / 25 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7034
  • EURO
    29,2458
  • ALTIN
    1649.56
  • BIST100
    8337.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın yıldızları milli arada dinlenecek
Spor

Galatasaray'ın yıldızları milli arada dinlenecek

Milli araya moralli giren Galatasaraylı futbolcular 4 gün izin yapacak. İznin ardından yeniden çalışmalara başlayacak olan sarı kırmızılı ekibe milli ara ilaç gibi gelecek.

Fanatik9 Ekim 2023 Pazartesi 11:01 - Güncelleme:
Galatasaray'ın yıldızları milli arada dinlenecek
ABONE OL

Süper Lig'de verilen milli ara dolayısıyla Galatasaraylı oyuncular, dinlenme fırsatı bulacak.

Yoğun fikstürün ardından teknik direktör Okan Buruk, öğrencilerine 4 gün izin verdi.

Buna göre perşembe gününden itibaren takımın toplanıp, yeniden çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

YILDIZLAR TOPARLANACAK

Sarı-kırmızılılar, üst üste aldığı galibiyetlerin ardından milli araya da moralli girdi. Teknik ekip ve taraftarın yüzü gülerken, kadrodaki yıldız isimlerin de bu arada tamamen toparlanması ve performanslarını artırması bekleniyor.

ÖZEL PROGRAMLA ÇALIŞACAKLAR

Okan Buruk'un, sakatlığı hakkında konuştuğu Hakim Ziyech'in milli arada tamamen iyileşmesi bekleniyor.

Faslı hücum oyuncusunun, ara sonrasında yavaş yavaş 11'e adapte edileceği bildirildi.

Ayrıca Wilfried Zaha ve Tanguy Ndombele'ye de kondisyon yüklemesi yapılarak, üst düzey performanslarını 90 dakikaya yaymaları için özel bir program hazırlanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.