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Spor

Galatasaray'ın yıldızlarına teklif yağıyor!

Galatasaray'da bu sezon gösterdikleri performans ile dikkat çeken Sacha Boey ve Victor Nelsson için yeni bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınına göre sarı-kırmızılılar, bu oyuncuların satışı için görüşmelerde bulundu.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 01:28 - Güncelleme:
Galatasaray'ın yıldızlarına teklif yağıyor!
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Galatasaraylı yöneticilerin Victor Nelsson ve Sacha Boey'i isteyen iki kulüple görüştüğü kaydedildi.

Galatasaray'da Erden Timur ve bazı yöneticilerin yaptığı İngiltere seferiyle ilgili İngiliz basınından detaylar gelmeye başladı.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiltere'de yapılan transfer çalışmalarının yanı sıra Sacha Boey ve Victor Nelsson'u isteyen kulüplerle de görüşüldüğü kaydedildi. Romano'nun verdiği bilgiye göre Galatasaraylı yöneticilerin Boey ve Nelsson için 25 milyon eurodan aşağıda gelecek teklifleri kabul etmeyeceği ifade edildi.

Öte yandan Nicolo Zaniolo'yu isteyen ekiplerinden de olduğu belirtilirken 35 milyon euroluk serbest kalma maddesi nedeniyle bu transferin Avrupa kulüplerine cazip geldiği vurgulandı.

Sacha Boey 2021 yılında Galatasaray'a Rennes'den 1.1 milyon euroya transfer edilmiş ve Fransız sağ bekle 2025'e kadar sözleşme yapılmıştı.

Aynı yıl Kopenhag'dan 7 milyon euroya alınan Victor Nelsson'un 2026 yılında bitecek sözleşmesindeki maaşı geçtiğimiz yılın son aylarında 900 bin eurodan 1.3 milyon euroya yükseltilmişti.

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