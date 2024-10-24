Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3 mağlup ettiği maç Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan manşetler...

"YUNUS AKGÜN'DEN SOLO"

AP: "Galatasaray, İsveç kulübü Elfsborg karşısında 4-3'lük galibiyete giden yolda ilk yarıda üç gol attı. Konuk ekip ikinci yarının başında Niklas Hult ile kontra ataktan golü buldu ve Michael Baidoo durumu 3-2 yaptı. Ancak Yunus Akgün 83. dakikada güzel bir solo golle farkı ikiye çıkardı. Johan Larsson, Elfsborg adına uzatma dakikalarında gol attı."

"OSIMHEN ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL OYNADI"

PULSE SPORTS: "Antalyaspor maçında Cristiano Ronaldo'nun rekoruna çok yaklaşan Osimhen, kaleyi bulamamasına rağmen Çarşamba günü galibiyet golünün asistini yaparak çok önemli bir rol oynadı. Maç Galatasaray'ın olağanüstü ilk yarı performansıyla başladı ve devre arasına 3-0 önde girdi."

"TIRNAK YEDİRTEN MAÇ"

"Mauro Icardi skoru açarken Osimhen de oyuna ağırlığını koydu. Elfsborg'un kendi kalesine attığı gol ve ardından Barış Yılmaz'ın müthiş vuruşu skoru belirledi. Ancak ikinci yarı, Elfsborg'un geri dönüşü ve iki gol bulmasıyla tam bir tırnak yedirten maça dönüştü."

"GERGİN BİR SON"

"İkinci gol, uzun bir VAR kontrolünün Yılmaz'ı el topu nedeniyle cezalandırmasının ardından penaltıdan geldi ve koçu tarafından değiştirilmeden önce onu kahramandan kötü adama dönüştürdü. Maçın bitimine sadece yedi dakika kala Osimhen, Yanus Akgün'ü Galatasaray'ın iki gollü üstünlüğünü geri getirmesi için hazırladı. Ancak kötü savunma Elfsborg'un tekrar gol atmasına izin vererek durumu 4-3 yaptı ve gergin bir son hazırladı. Galatasaray bu heyecan verici zaferi kutlarken, Osimhen de oyun kurma yeteneklerini ve Avrupa sahnesindeki sağlam performansını göstererek yeni ortamında etki yaratmaya devam ediyor."

"MELO'DAN SONRA DAVINSON"

AS: "Davinson Sánchez, Galatasaray'ın Avrupa Ligi grup aşamasının üçüncü turunda İsveç'in Elfsborg takımını İstanbul'da 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden biriydi. Uluslararası turnuvada yenilmezliğini sürdüren Türkler, olması gerekenden daha fazla mücadele etti ancak yine de üç önemli puan almayı başardı. Kolombiyalı stoper, üç gol yemesine rağmen takımına yardım etmek için çok güvenli olan savunmanın lideriydi. Opta'nın istatistiklerine göre oyuncu girdiği 13 ikili mücadelenin 9'unu kazandı ve sekiz top kurtarışına imza attı. Rakamları kesinlikle iyiydi ve kulübün idollerinden biri olan Felipe Melo'nun 10 yıl önceki performansıyla eşleşti. İstatistik sitesi, "Elfsborg karşısında Davinson Sánchez, Felipe Melo'dan (Aralık 2014'te Arsenal'e karşı) bu yana bir UEFA Avrupa Ligi maçında 70'ten fazla isabetli pas yapan, sekizden fazla ikili mücadele kazanan ve sekizden fazla ikili mücadele kazanan ilk Galatasaraylı oyuncu oldu" diye bildirdi.

"İNANILMAZ AMA GERÇEK"

CLAROSPORTS: "UEFA Avrupa Ligi Çarşamba günü Kolombiyalı Dávinson Sánchez'in de yer aldığı bir maçla açıldı. Galatasaray üçüncü gün maçında Türk Stadyumunda IF Elfsborg ile karşılaştı. Türkler gol ve duygu dolu bir maçın ardından galibiyete ulaştı. İnanılmaz ama gerçek. Maçın ilk yarısını üç farklı önde kapatan ev sahibi takım maçı ancak tek farkla kazanabildi."

"DUYGU VE HATA DOLU BİR MAÇ"

VAVEL: "Galatasaray IF Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Türk takımı hücum bölgesinde inanılmaz bir maç çıkardı, ancak savunmada çok acı çektiler ve rakipleri çok kolay 3 gol attı. Duygu ve hata dolu bir maç oldu"

"GALATASARAY, ROMA'YI PİŞMAN ETTİ"

CORRIERE DELLO SPORT: "Galatasaray Elfsborg'u ezdi geçti, Roma'nın pişmanlıkları arttı. Maç başladıktan bir süre sonra Galatasaray iki takım arasındaki teknik farkı ortaya koydu ve Dries Mertens'in direğe çarpmasının ardından Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti. Elfsborg'un savunmasında açıklar vardı ve ev sahibi ekip bundan faydalanarak İsveçlileri kendi ceza sahalarında ezdi."

"ELFSBORG SALLADI AMA YIKAMADI"

AFTONBLADET: "Elfsborg'un Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçı tam bir kıran kırana geçti. Galatasaray'ın ilk yarıdaki üstünlüğün nedeniyle maç "sadece" 4-3 sona erdi. Elfsborg'un Galatasaray'ın canını nasıl yakacağına dair bir planı vardı."

"ONURLU BİR YENİLGİ"

FOTBOLLSKANLEN: "Elfsborg düştü ama Galatasaray'ı salladı. Elfsborg bir toparlanma sürecine girdi ancak sonuna kadar gidemedi. Galatasaray karşısında onurlu bir yenildi aldık."

"MUCİZE'YE YAKLAŞTI"

SVT.SE: "Elfsborg Galatasaray karşısında mucizevi bir geri dönüşe çok yaklaştı ama 83. dakikada gelen golle yenildi."