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Spor

Galatasaray'ın Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 11:49 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk olacak.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu netlik kazandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Zalgiris maçının kamp kadrosu şöyle:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Angelino, Fredrik Midtsjo, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Berk Balaban.

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