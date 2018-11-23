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Galatasaray-Konyaspor maçının VAR'ı Halis Özkayha oldu

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın bu akşam sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Halis Özkahya oldu.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Erdem Bayık yapacak.

Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Halis Özkahya oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan yer alacak.

38 yaşındaki Özkahya, ligin 12. haftasında Çaykur Rizerspor-Medipol Başakşehir ve Beşiktaş DG Sivasspor maçlarında da VAR olarak görev almıştı. 

(İHA)

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