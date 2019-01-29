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Galatasaraylı Aaron Harrison, Fenerbahçe'nin gündeminde

Galatasaray Doğa Sigorta'nın ABD'li skoreri Aaron Harrison sarı kırmızılı forma ile gösterdiği performansla şimdiden transferin gözdesi oldu.

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İddialara göre; Fenerbahçe Beko, ABD'li forveti gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor.
 
Ligde 16 maçta 14 sayı, 3.19 asist ve 3.06 ribaunt ortalamaları ile oynayan Harrison, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yendiği maçta 7 üçlük isabeti ile 28 sayı atmıştı.
 
KESKİN ŞUTÖR: YÜZDE 44 ÜÇLÜK ORTALAMASI
 
Aaron Harrison, NBA'de Charlotte Hornets ve Dallas Mavericks formaları da giydi. NBA'de oynadığı 35 maçta 9.8 dakika süre aldı ve 2.3 sayı ortalamasıyla oynadı. Harrison'ın ikiz kardeşi Andrew ise NBA'de New Orleans Pelicans forması giyiyor.
 
25 yaşındaki Amerikalı yıldız, bu sezon TBSL'de yüzde 42.11 üçlükle maç başına 14 sayı atarak Galatasaray'ın en skoreri oldu. Harrison, başarılı üçlük yüzdesini EuroCup'ta da sergiledi ve yüzde 44.2 ortalama ile 13.1 sayı üretti. Ayrıca, EuroCup'ta 3.1 ribaunt, 3.1 asist ve 1.1 top çalma ile çok yönlü bir oyuncu olduğunu gösterdi. (Sabah)

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