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Spor

Premier Lig ekipleri, Luyindama için 15 milyon euroyu gözden çıkardı

Galatasaray'ın Belçika ekibi Standard Liege'den 8 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Christian Luyindama'ya İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton talip oldu.

23 Mart 2020 Pazartesi 10:32 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 10:32
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İngiliz basınının haberine göre; Demokratik Kongolu oyuncu için Wolwes 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Galatasaray, milli takımda sakatlanarak sezonu kapatan yıldız futbolcunun sözleşmesini ikinci yarıda askıya almıştı.

EVERTON VE ASTON VİLLA DA İSTİYOR

Ayrıca Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Luyindama'yı İngiliz ekipleri Aston Villa ve Everton da yakından takip ediyor.

Yıldız futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'a veda ederek İngiltere'nin yolunu tutması beklemiyor

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