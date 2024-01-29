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Spor

Galatasaraylı futbolculardan galibiyet değerlendirmesi!

Galatasaraylı futbolcular Wilfried Zaha, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

29 Ocak 2024 Pazartesi 22:38 - Güncelleme:
Galatasaraylı futbolculardan galibiyet değerlendirmesi!
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı hızlı oynamaya başladıklarında galibiyetin geldiğini söyleyen Zaha, "Maçın ilerleyen dakikalarında üstünlük kurduk. Hızlı oynamaya başladıktan sonra fark yarattık. Gol attığım için de mutluyum." dedi.

Taraftarların ilgisine değinen Zaha, "Taraftarımızın sevgisi beni çok mutlu ediyor. Bol bol çalışarak maçlarda gollerimi atmaya ve taraftarın sevgisine karşılık vermeye çalışıyorum. Sonunda şampiyonluk istiyoruz." sözlerini sarf etti.

BARIŞ ALPER YILMAZ

Attığı golü ve galibiyeti değerlendiren Barış Alper Yılmaz "Gol attığım için mutluyum ama daha önemli kazanmaktı. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Barış Alper Yılmaz ayrıca "Çok fazla direkten dönen topumuz var. Taraftarımıza teşekkür ederiz, onların harika desteği vardı. Kazandığımız için mutluyuz." açıklamasını yaptı.

LUCAS TORREIRA

Torreira, "Çok mutluyuz, yorgunuz da. Her maç zorlu geçiyor. Her takım bize en iyi oyununu oynuyor. Kendi oyunumuzla kazanmamız bizim için daha önemli. Daha çok çalışmamız lazım." dedi.

Uruguaylı orta saha oyuncusu ayrıca, "Takım oyunu oynamayı seven bir oyuncuyum. Takım için elimden gelen her şeyi vermem gerekiyor." diye konuştu.

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