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'Galatasaraylı futbolcuların dizleri titreyecek'

Fenerbahçe'de kaptanlar Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım, Samandıra'da takımı dev derbi için motive etmeye çalışıyor.

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Derbi saati yaklaştıkça F.Bahçe'de heyecan ve adrenalin en üst seviyeye gelmiş durumda... Teknik patron Ersun Yanal maç taktiğini futbolculara sürekli işlerken takım kaptanları da takım arkadaşlarına sürekli motivasyon ve cesaret aşılıyor. Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım adeta 7 gün 24 saat iş başındalar.
 
YENİLERE DAHA ÇOK TELKİN
 
Kaptanlar tüm futbolcularla sürekli iletişim halinde olurlarken telkinlerden en çok nasibini alanlar ise takıma devre arasında katılanlar oldu. Volkan, Mehmet ve Hasan Ali mesainin çoğunu bu futbolculara harcadı.
 
HERKESİN BEYNİNE KAZINDI!
 
Kaptanlar geçmiş derbilerden örnekler verip anıları tazelerken psikolojik üstünlüğün kenhdilerinde olacağını, dakikalar ilerledikçe bunun daha da belirgin hale geleceğini arkadaşlarının beyinlerine adeta kazıdılar.
 
İLK GOLDE 'YİNE Mİ' DİYECEKLER
 
En önemli unsurun sakin kalmak olduğunu söyleyen kaptanlar, "Dizleri titreyecek olan bizler değil onlar. Hep böyle olmuştur. Attığım ilk golde "Yine mi çıkış yok" psikoloji onları daha da çok hataya sürükler" dediler.
 
Takvim
 

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