Hollanda devi PSV Eindhoven, Yunan golcü Kostas Mitroglou'yu renklerine kattığını açıkladı.

Geçtiğimiz Ocak ayında Marsilya'dan 1,5 yıllık kiralık olarak Galatasaray kadrosuna katılan ancak beklentileri karşılayamayan Kostas Mitroglou, sarı kırmızılı takımda 7'si lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 maçta forma giymiş ve 2 gol 1 asistlik katkı yapmıştı.

AVRUPA LİSTESİNDE YOKTU

Yunan santrfor Galatasaray'a transfer olduktan sonra Avrupa listesinde yer almamış, Marcao-Luyindama-Diagne üçlüsü listede kendine yer bulmuştu. 31 yaşındaki golcü oyuncu ligde ise sakatlığı sebebiyle çok fazla forma şansı bulamamış ancak Akhisar ile oynanan maçın son saniyesinde galibiyeti getiren golü atarak taraftarların kalbine yer edinmişti.