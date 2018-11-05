Galatasaraylı taraftarın 'bize gel' çağrısına şok cevap: Eşimin maaşını ödeyemeyen kulübe neden gideyim?

Kötü bir sezon başlangıcı yapan Galatasaray'ın hedefindeki isimlerden biri olarak gösterilen eski Banvit ve Milano oyuncusu Jordan Theodore'dan flaş bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz sezon EuroCup'ta şampiyon olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda oynayan Tuğba Taşçı ile evli olan Theodore, Galatasaray'ın eşinin maaşını vermediğini söyleyerek tepki gösterdi.

Twitter üzerinden paylaşımlar yapan ABD'li basketbolcu, "Birçok Galatasaray taraftarı, Galatasaray'a gelmem için bana mesajlar atıyor. Bu sevgi için mutluyum ama Avrupa'da şampiyon olan eşimin maaşını hala ödemeyen bir kulübe neden gideyim? Doğruyu söylemeyeceksek konuşmanın ne anlamı var?" mesajını yolladı.

Theodore daha önce ligimize Banvit, Mersin BŞB ve Antalya BŞB'de forma giydi.

(Sporx)