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Galatasaraylı taraftarlar Fernando Muslera'ya sosyal medyada tepki gösterdi

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Schalke maçının henüz 3. dakikasında yediği golle gündeme oturdu. Yenilen golde büyük hatası olan Muslera'ya Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Almanya'nın Schalke takımına konuk olan Galatasaray, mücadelenin henüz 3. dakikasında 1-0 yenik duruma düştü. Yenilen golde büyük hatası olan Muslera, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Bu sezon yaptığı hatalı çıkışlar ile zaman zaman eleştiri alan Muslera, Schalke maçında yaptığı hata ile Galatasaray taraftarını çıldırtırken, ''Yeter artık Muslera'' yorumları geldi. İşte Uruguaylı kaleci için yapılan yorumların bazıları:

 

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