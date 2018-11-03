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Galatasaraylı taraftarlar güvenlik görevlisini hastanelik etti!

Fenerbahçe derbisinin ardından Galatasaraylı 3 taraftarın bir güvenlik görevlisini darp ederek hastanelik ettiği belirtildi.

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3 Galatasaray taraftarının bir tartışma sonrası stattaki güvenlik görevlisine fiziksel müdahalede bulunduğu belirtildi.
 
Taraftarların güvenlik görevlisine dayak attığı ve hastanelik ettiği belirtildi.
 
Güvenlik görevlisi stattan sedyeye konularak hastaneye götürüldü.

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