Galatasaraylı taraftarlar güvenlik görevlisini hastanelik etti!
Fenerbahçe derbisinin ardından Galatasaraylı 3 taraftarın bir güvenlik görevlisini darp ederek hastanelik ettiği belirtildi.
3 Galatasaray taraftarının bir tartışma sonrası stattaki güvenlik görevlisine fiziksel müdahalede bulunduğu belirtildi.
Taraftarların güvenlik görevlisine dayak attığı ve hastanelik ettiği belirtildi.
Güvenlik görevlisi stattan sedyeye konularak hastaneye götürüldü.
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