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Spor

Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e hareket etti

Fenerbahçe- Galatasaray derbisini stattan takip edecek olan sarı kırmızılı taraftarlar Kadıköy'e doğru hareket ettti.

DHA21 Eylül 2024 Cumartesi 16:32 - Güncelleme:
Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e hareket etti
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Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Kadıköy'e hareket etmek için RAMS Park'tan ayrıldı.

Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisini izlemek üzere Kadıköy'e doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 bin taraftar önce RAMS Park'ta toplandı. Güvenlik güçlerinin yaptığı bilet kontrolleri ve üst aramalarının ardından taraftarlar otobüslere yöneldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarına destek olmak için toplam 28 otobüs eşliğinde tezahüratlarla karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu'na hareket etti.

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