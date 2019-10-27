Beşiktaş deplasmanında takımlarının yanında yer alan Galatasaray taraftarı, maç öncesinde tüm oyuncuları tek tek çağırırken, Belhanda'yı çağırmadı.

FATİH TERİM 11'DE YER VERDİ

Real Madrid maçında taraftarın tepkisini çeken ve oyundan alınırken ıslıklanan Belhanda, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de kendisine yer buldu.

Mücadele öncesinde Fatih Terim ile özel bir görüşme gerçekleştiren Younes Belhanda, Beşiktaş maçında da vazgeçilmez isim olurken beIN SPORTS ekranlarında Tugay Kerimoğlu ve Önder Özen'den yorum geldi

TUGAY KERİMOĞLU VE ÖNDER ÖZEN'DEN YORUM

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Tugay Kerimoğlu, "Oyuncuyu kazanma adına yapılan bir girişim. Yapılan görüşme doğrultusunda bu karar alınmıştır. İşte o fırsat bu fırsat, bundan sonraki haftalar için artı olabilir mi? Artıya çevirmesi lazım. Yapamazsa büyük problem okları da ona dönebilir" dedi.

Önder Özen ise, "Doğru bir karar bence. Protesto edildi, tribünle kavgaya girip kazanan yok dünyada ama barışan var. Haftaya oynasın olmaz, işte bugün deplasman yap katkıyı gel devam et diye düşünülmüş. Eğer bugün yine yürümezse dönüşteki iç saha maçında tribüne ya da kulübeye çıkar, o yüzden doğru karar" sözlerini kullandı.