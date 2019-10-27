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Galatasaraylı taraftarlardan Belhanda'ya tepki

Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı mücadelede taraftarların tepkisine küfürlerle cevap veren Younes Belhanda'ya sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.

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Beşiktaş deplasmanında takımlarının yanında yer alan Galatasaray taraftarı, maç öncesinde tüm oyuncuları tek tek çağırırken, Belhanda'yı çağırmadı.
 
FATİH TERİM 11'DE YER VERDİ
 
Real Madrid maçında taraftarın tepkisini çeken ve oyundan alınırken ıslıklanan Belhanda, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de kendisine yer buldu.
 
Mücadele öncesinde Fatih Terim ile özel bir görüşme gerçekleştiren Younes Belhanda, Beşiktaş maçında da vazgeçilmez isim olurken beIN SPORTS ekranlarında Tugay Kerimoğlu ve Önder Özen'den  yorum geldi
 
TUGAY KERİMOĞLU VE ÖNDER ÖZEN'DEN YORUM
 
Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Tugay Kerimoğlu, "Oyuncuyu kazanma adına yapılan bir girişim. Yapılan görüşme doğrultusunda bu karar alınmıştır. İşte o fırsat bu fırsat, bundan sonraki haftalar için artı olabilir mi? Artıya çevirmesi lazım. Yapamazsa büyük problem okları da ona dönebilir" dedi.
 
Önder Özen ise, "Doğru bir karar bence. Protesto edildi, tribünle kavgaya girip kazanan yok dünyada ama barışan var. Haftaya oynasın olmaz, işte bugün deplasman yap katkıyı gel devam et diye düşünülmüş. Eğer bugün yine yürümezse dönüşteki iç saha maçında tribüne ya da kulübeye çıkar, o yüzden doğru karar" sözlerini kullandı.

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