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Spor

Galatasaraylı taraftarlardan Okan Buruk'a destek

Galatasaraylı taraftarlar, geciken transferler nedeniyle yönetime tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlardan teknik direktör Okan Buruk'a ise destek geldi.

22 Temmuz 2024 Pazartesi 09:56 - Güncelleme:
Galatasaraylı taraftarlardan Okan Buruk'a destek
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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, sağ bek için görüşülen Guela Doue'nin transferinin gerçekleşmeyeceğini ve Doue'nin artık gündemde olmadığını açıkladı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu açıklamanın ardından yönetime ve "Transferleri kampa yetiştireceğiz" diyen başkan Dursun Özbek'e tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a ise destek verdi. Okan Buruk'un 30 Ocak'ta yaptığı, "Acele bir sağ bek ve sol bek istiyorum" açıklamasını sosyal medyada yeniden gündeme getiren sarı-kırmızılı taraftarlar, "7 aydır bir sağ bek bulamadık" "Ocak ayında söyledik, orada mısınız?" "Adama bir sağ bek alamadınız" şeklinde yorumlarda bulundular.

Galatasaray'da geçen sezonun devre arasında Sacha Boey ve Angelino'nun ayrılmasıyla sağ bek ve sol bek ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Sol beke Derrick Köhn'ü transfer eden sarı-kırmızılılar sağ bekte ise sezonu Kaan Ayhan ile tamamlamıştı.

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