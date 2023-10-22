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Spor

Galatasaraylı taraftarlardan Rashica'ya büyük tepki!

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica sezon başında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Dün akşam oynanan maçta sarı kırmızılı ekibe karşı rakip olan başarılı oyuncu Galatasaray taraftarlardan büyük tepki aldı.

22 Ekim 2023 Pazar 11:37 - Güncelleme:
Galatasaraylı taraftarlardan Rashica'ya büyük tepki!
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Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray derbi maçta sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Dev mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar bu sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Rashica'ya büyük tepki gösterdi. İşte detaylar...

GALATASARAY DERBİYE ÖZEL FORMAYLA ÇIKTI

Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmaya Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel olarak hazırlanan formayla çıktı.

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel olarak hazırlanan formaları satışa çıkarmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin 1923 yılında giydiği formalardan esinlenerek hazırlanan formalar, taraftarlar tarafından da büyük ilgiyle karşılandı. Galatasaray da Beşiktaş'ı konuk ettiği derbi karşılaşmasında bu özel formalarla sahada yer aldı.

SARI-KIRMIZI TARAFTARLARDAN ÖZEL KOREOGRAFİ

Karşılaşma öncesinde Galatasaray taraftarları Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel bir koreografi hazırladı. Doğu ve Kuzey tribününde açılan kartonlarla 'Cumhuriyeti biz kurduk', '1923-2023' yazıları yer alırken, daha sonra Atatürk'ün siluetinin yanı sıra Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Okan Buruk gibi sarı-kırmızılı kulübün efsanevi futbolcularına ve Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a yer verildi. Diğer tribünde ise 'İlelebet Cumhuriyet' yazısı yer aldı.

RASHICA İLK KEZ RAKİP OLDU

Siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Milot Rashica, eski takımı Galatasaray'a ilk kez rakip oldu.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılı ekiple şampiyonluk yaşayan Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica, yaz transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olmuştu. Galatasaray karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Rashica, bu mücadelede eski takımına karşı ilk kez görev yaptı.

BÜYÜK TEPKİ

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması ile şampiyonluk sevinci de yaşayan Rashica'ya sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi. Taraftarlar, Kosovalı futbolcu topla buluştuğunda ıslıkla tepkilerini dile getirdiler.

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