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Spor

Ryan Babel sosyal medya hesabından Galatasaray'ı sildi

Henry Onyekuru transferi sonrası Galatasaray'daki geleceği sorgulanan Ryan Babel, instagram biyografisinde değişikliğe gitti.

06.01.2020  16:01 - Güncelleme: 06.01.2020  16:14

Hollandalı oyuncu, profilinde yer alan 'Galatasaray' ibaresini sildi. Bunun üzerine sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada bu duruma tepki göstererek "Ayrılıyor mu?" sorularını sormaya başladı.

Sezon başında performansıyla takdir toplayan ancak sonrasında performansı düşen ve bir türlü toparlanamayan Babel, eleştiri oklarının odağındaydı.

Galatasaray ile sezon başında sözleşme imzalayan Ryan Babel, sezonluk 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalamış ve 2 milyon euro da imza ücreti almıştı.

Galatasaray formasıyla bu sezon 20 resmi maça çıkan Ryan Babel, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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