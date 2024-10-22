İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2024 Salı / 19 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2545
  • EURO
    37,0822
  • ALTIN
    3006.84
  • BIST100
    8732.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaraylı yıldız için büyük onur! Yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi
Spor

Galatasaraylı yıldız için büyük onur! Yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi

Galatasaray'a geldiği günden bu yana büyük beğeni toplayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, 2024 Yılın Futbolcusu Ödülü'ne aday gösterildi. 25 yaşındaki yıldız golcü 30 kişilik listede yer alan tek Süper Lig oyuncusu oldu. İşte detaylar...

22 Ekim 2024 Salı 12:08 - Güncelleme:
Galatasaraylı yıldız için büyük onur! Yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi
ABONE OL

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2024 Yılın Futbolcusu Ödülü adaylarını açıkladı.

Geçen sezon bu ödülü alan Erling Haaland'ın da aday gösterildiği 30 kişilik listede Galatasaraylı Victor Osimhen de yer aldı.

2024 YILINDA ATTIĞI GOLLER

Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Victor Osimhen, 2024 takvim yılı içerisinde şu ana kadar 12 gol atıp 8 asist yaptı. Bu gollerin 8'ini Napoli formasıyla, 1'ini Nijerya formasıyla, 3'ünü ise Galatasaray formasıyla attı. Nijeryalı golcünün asistleri ise 1'i Napoli, 3'ü milli takım ve 4'ü Galatasaray'da geldi.

2023'TE EN İYİ 8. OYUNCU OLDU

Osimhen, 2023 Ballon d'Or Ödülü'nde ise Dünyada Yılın En İyi 8. oyuncusu olarak gösterilmişti.

  • Victor Osimhen
  • Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu
  • galatasaray
  • 2024 Yılın Futbolcusu Ödülü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.