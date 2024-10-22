Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2024 Yılın Futbolcusu Ödülü adaylarını açıkladı.

Geçen sezon bu ödülü alan Erling Haaland'ın da aday gösterildiği 30 kişilik listede Galatasaraylı Victor Osimhen de yer aldı.

2024 YILINDA ATTIĞI GOLLER

Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Victor Osimhen, 2024 takvim yılı içerisinde şu ana kadar 12 gol atıp 8 asist yaptı. Bu gollerin 8'ini Napoli formasıyla, 1'ini Nijerya formasıyla, 3'ünü ise Galatasaray formasıyla attı. Nijeryalı golcünün asistleri ise 1'i Napoli, 3'ü milli takım ve 4'ü Galatasaray'da geldi.

2023'TE EN İYİ 8. OYUNCU OLDU

Osimhen, 2023 Ballon d'Or Ödülü'nde ise Dünyada Yılın En İyi 8. oyuncusu olarak gösterilmişti.