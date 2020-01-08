08.01.2020 09:42 - Güncelleme: 08.01.2020 09:47

Devre arasında takımı yenilemek isteyen Galatasaray'la ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İlk yarıda beklentilerin altında kalan ve kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray hedeflerini bir bir gerçekleştiriyor. Onyekuru ve Saracchi'yi kadrosuna katan, Sekidika'yı da bitirmeye yaklaşan Galatasaray'da flaş Muslera iddiası ortalığı karıştırdı.

Galatasaray yeni transferlerini bir bir kadrosuna katarken Güney Amerika'dan gelişmeleri yakından takip eden sarı-kırmızılı taraftarların yüreğini hoplatacak bir iddia geldi.

Arjantin'den TyCSports ve Fox Sports; Gremio'nun Sergio Romero (Manchester United), Nahuel Guzman (Tigres) ve Martin Campana (Independiente) ile birlikte Fernando Muslera'yı gündemine aldığını ve bu 4 kaleciden birisini transfer etmek istediğini iddia etti.

Gremio'nun iddialı bir takım kurmak istediği ve para musluğunun ağzını açtığı vurgulandı.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sarı kırmızılı takımla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Fanatik)