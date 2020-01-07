İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9636
  • EURO
    6,6721
  • ALTIN
    300.519
  • BIST100
    112883
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın gözden çıkardığı Ryan Babel ve Emre Mor'a talipler çıktı
Spor

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Ryan Babel ve Emre Mor'a talipler çıktı

Galatasaray'da Emre Mor ve Ryan Babel konusunda iki önemli gelişme var.

07.01.2020  11:36 - Güncelleme: 07.01.2020  11:36

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi renklerine bağlarken ayrılıklar da merakla beklenmeye başlandı.

Manu Lonjon'un haberine göre, Galatasaray'da Emre Mor ve Ryan Babel konusunda iki önemli gelişme var.

EMRE MOR VE BABEL KARARI

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya'daki idmanlarda yer almayan Emre Mor'un İngiltere Championship'ten iki takımlar görüştüğü aktarıldı. Emre'nin Celta Vigolu yetkililerle görüşüp Galatasaray ile yaptığı anlaşmayı bitirmesi ve sezonun ikinci yarısını İngiltere'de geçirmesi bekleniyor

BABEL İÇİN İKİ TEKLİF

Galatasaray'da Babel'in ayrılık için izin aldığı iddia edilirken bu konu hakkında da bir görüş geldi. Manu Lonjon'un haberine göre, İngiltere'den Newcastle ile Hollanda'dan Ajax, Ryan Babel transferi için Galatasaray ile ilgili görüşmelere başladı. Babel'in de sezonun ikinci devresinde Galatasaray'da olması zor görünüyor.

(Sporx)

Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı! İşte o anlar...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter'e ilk darbe böyle vurulacak
Hafter'e ilk darbe böyle vurulacak

Hafter'e ilk darbe böyle vurulacak

'Trablus kırmızı çizgimizdir'
'Trablus kırmızı çizgimizdir'

'Trablus kırmızı çizgimizdir'

Çarpıcı yorum: Üçlü ittifakta zayıf halka seçildi
Çarpıcı yorum: Üçlü ittifakta zayıf halka seçildi

Çarpıcı yorum: Üçlü ittifakta zayıf halka seçildi

İttifak arayışlarına başladılar
İttifak arayışlarına başladılar

İttifak arayışlarına başladılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.