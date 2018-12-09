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Galatasaray-Porto maçı Aleksei Kulbakov'un

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında Portekiz temsilcisi Porto ile 11 Aralık Salı günü sahasında yapacağı maçı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

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UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türk Telekom  Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta Aleksei Kulbakov düdük çalacak.

Karşılaşmada Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg  Maslyanko yapacak.

Dördüncü hakemliğini Yury Khomchenko'nun üstleneceği maçın ilave  yardımcı hakemleri ise Dzmitry Dzmitryieu ve Denis Scherbakov olacak.

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