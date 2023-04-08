Galatasary'da Kayserispor mesaisi devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Cuma günü Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, bir günlük iznin ardından 10 Nisan Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Galatasaray bu sezon çıktığı 26 resmi maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 63 puanla ligde 1. sırada yer alıyor.